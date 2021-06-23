طوابير طويلة من المركبات.. إغلاق سيطرات كربلاء الخارجية (صور وفيديو)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "سيطرات كربلاء الخارجية أغلقت، بناءً على نداء من قيادة عمليات المحافظة".ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.وأظهرت صور ومقطع فيديو، وردت لـ السومرية نيوز، تكدس السيارات أمام سيطرة "الوند".وفي 19 حزيران، أغلقت سيطرات كربلاء الخارجية، وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، إن "غلق سيطرات كربلاء الخارجية ومنع الدخول اليها يأتي تزامنا مع اربعين الناشط ايهاب الوزني".وفي 9 أيار، اغتال مجهولون الناشط العراقي البارز وعضو منسقية التظاهرات، إيهاب الوزني، في هجوم مسلح في منطقة الحداد بمحافظة كربلاء.