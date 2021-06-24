امين بغداد يوجه باكساء ازقة وتنفيذ شبكة جديدة للصرف الصحي باحدى مناطق الكرخ

وذكرت المديرية العامة للعلاقات والاعلام للامانة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "امين بغداد التقى عدداً من الوجهاء والشيوخ في جانب الكرخ لبحث الواقع الخدمي لاحدى المناطق"، حيث وجه باكساء عدد من الازقة المتبقية ضمن المحلات السكنية التي تقع ضمن قاطع بلدية مركز الكرخ وشمول محلة (٢٢٠) بشبكة جديدة للصرف الصحي".ودعا معن "المواطنين للتعاون مع ملاكات امانة بغداد من خلال الالتزام بالمحافظة على نظافة المدينة وعدم السماح بالرمي العشوائي للمخلفات"، مبيناً ان "الامانة لا تستطيع النجاح بمفردها دون تعاون وتكاتف الجميع".ولفت الى ان "امانة بغداد ستعمل على تقديم دراسة لمجلس الوزراء لرفع المستوى المعيشي لعمال النظافة من خلال رفع رواتبهم كونهم شريحة مهمة لم يتم انصافها في الموازنات السابقة".وتابع البيان ان "وجهاء وشيوخ الكرخ قدموا درعاً لامين بغداد ووشاحاً تثميناً لدوره في اعادة احياء مشهد العاصمة وسعيه الجاد للنهوض بواقع الخدمات للمدينة".