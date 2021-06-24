التجارة تعلن عن تطور جديد في مشروع البطاقة التموينية الالكترونية

وقال وكيل وزير التجارة حبيب وليد الموسوي في مؤتمر صحفي عقده مع محافظ النجف لؤي الياسري وممثل برنامج الأغذية العالمي في النجف، إن "الوزارة ستنفذ قريباً مشروعاً لاستبدال البطاقة التموينية الورقية بكارت هوية للمستفيد وبالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمية"، مشيراً إلى "المباشرة بادخال موظفيها في دورات تدريبية من اجل انجاح المشروع".واضاف، أن "المشروع عبارة عن عملية رقابية من قبل دائرة التخطيط في وزارة التجارة وسيقضي على مظاهر الفساد ويعد من المشاريع المتطورة ويمكن الاعتماد علية من قبل العديد من الدوائر الحكومية بما يخدم المواطن"، لافتا الى أن "المواطن بإمكانه إجراء التحديثات عليه ببساطة في حالات الولادة أو الوفاة أو انشطار الأسرة، عن طريق الهاتف النقال بدون مراجعة الدائرة المعنية وكذلك عمليات الدفع ستكون الكترونية بمشاركة شركات الدفع الالكتروني".".وتابع الموسوي، أن "البيانات الخاصة بالعائلة لا يمكن الاطلاع عليها إلَّا بأمر قضائي حفاظاً على حقوق البيانات الشخصية"، مرجحاً سبب تلكؤ توزيع مفردات البطاقة التموينية الى "عدم تخصيص الأموال اللازمة لهذه المفردات".