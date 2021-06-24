حقوق الانسان تطالب بتأجيل موعد امتحانات السادس الاعدادي

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في تصريح ورد للسومرية نيوز، أن "الاوضاع الاستثنائية التي مر بها طلبة الصف السادس الاعدادي من انتشار جائحة كورونا واعتماد التعليم الالكتروني، وعدم اكمال المنهاج وحرارة الصيف، والاوضاع الانسانية والنفسية التي مروا بها تقتضي اعادة النظر بموعد الامتحانات النهائية".وطالب الغراوي رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية "النظر بانسانية للظروف التي مر بها الطلبة وتأجيل موعد الامتحانات النهائية الى ١ / ٩ / ٢٠٢١ بدلا من منتصف شهر تموز المقبل، الذي يشهد عادة تسجيل اعلى درجة لحرارة الصيف مع الانقطاع الدائم للكهرباء".