بيان شديد اللهجة من نقابة الصحفيين العراقيين بشأن حجب المواقع الالكترونية

وذكرت النقابة في بيان شديد اللهجة ورد لـ السومرية نيوز، "تستنكر نقابة الصحفيين العراقيين قيام القضاء الأمريكي بحجب مواقع قنوات إعلامية عراقية واستيلاء السلطات الأمريكية على تلك المواقع وهو مايؤكد القرصنة الأمريكية في الاستحواذ والتصدي للإعلام الحر" .واضافت، أن "ماقامت به حكومة الولايات المتحدة في خطوتها غير القانونية والتي تؤكد من جديد زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج لها ".وتابعت النقابة، انه "في الوقت الذي تدين فيه نقابة الصحفيين العراقيين تلك الممارسات فأنها تدعو إلى عدم تكرارها والتي تقيد حرية الإعلام والتعبير وما تنتهجه وسائل الإعلام عبر العالم في ممارسة عملها الإعلامي بكل حرية ودون اية ضغوطات او تقييد وهو مايتنافى مع حرية الإعلام والممارسات الديمقراطية التي تؤكد عليها الاتفاقات الدولية المعنية ".