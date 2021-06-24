حقوق الانسان ترصد اصابات بكورونا لموقوفين في سجون البصرة

وقال الغراوي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاكتظاظ الكبير في هذه المواقف وقدم الأبنية وعدم وجود قاعات للعزل سواء للمصابين أو الملامسين من الموقوفين أدى الى ارتفاع هذه الإصابات".وطالب وزير الداخلية ووزير الصحة وقائد شرطة البصرة بـ"اتخاذ اجراءات فورية بنقل المصابين للمراكز الصحية المتخصصة للتعامل مع جائحة كورونا، وإنشاء قاعات خاصة لعزل المصابين والملامسين والحفاظ على حياة الموقوفين وكذلك رجال الشرطة المتواجدين في المراكز والبدء بحملة تطعيم اللقاح للموقوفين وتعقيم وتعفير مراكز مديرية شرطة البصرة ضد فايروس كورونا".