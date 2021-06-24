القضاء يصدر حكماً بحق مغتصب طفلة في الموصل

وقال القضاء في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الاولى أصدرت حكماً بالسجن مدى الحياة بحق مدان عن جريمة اغتصاب طفلة في الجانب الايمن من مدينة الموصل"، مبيناً أن "المدان اعترف بتفاصيل الجريمة أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات باغتصابه الطفلة التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات وعشرة اشهر، كما حكمت عليه بتعويض المجنى عليها عن الاضرار المادية والمعنوية جراء هذه الجريمة".وأضاف البيان، أن "الحكم على المدان يأتي استنادا لاحكام المادة ٣٩٣ /١ /٢/أ من قانون العقوبات".