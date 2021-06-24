بالوثائق.. مؤسسة الشهداء توجه خطابات عدة بشأن ديون الشهداء والجرحى

وقال النائلي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مخاطبات عديدة من قبل مؤسسة الشهداء بالتعاون مع لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب ، دعت ذوي الشهداء من شهداء وجرحى الحشد الشعبي و شهداء وجرحى ضحايا العلميات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية المشمولين بقانون (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل الى مراجعة مديريات الشهداء في المحافظات كافة لغرض تقديم ما يثبت الديون التي بذمتهم من اجل شمولهم بإطفاء الديون والتي نصت عليها تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢١".وأضاف ان "تلك التعليمات تضمنت: تتحمل كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة المبالغ المالية وفوائدها لكل من إستشهد بعد تاريخ ٢٠٠٣/٤/٩ جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات الارهابية والاجهزة الامنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة ممن لديهم نسبة عجز (٦٠% فما فوق) فيما يتعلق بذمتهم من ديون عن طريق اجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية وإشعار وزارة المالية لغرض تأشيرها استناداً الأحكام المادة ( ٢٨ - اولاً ) من قانون الموازنة رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١)".