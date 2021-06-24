وزير الهجرة تناقش في أمريكا تنفيذ برامج التعايش السلمي

وقالت الهجرة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن جابرو "ترأست خلال زيارتها الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي بناءً على دعوة موجهة اليها من قبل المعهد الأمريكي للسلام (usip)، اجتماعاً مع نائب رئيس المعهد مايك ياف ومدير برنامج الشرق الأوسط سرهنك محمد سعيد وعدد من المسؤولين فيه، لمناقشة بنود مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة العراقية وبين المعهد والتي تخص تنفيذ برامج التعايش السلمي والمصالحة المجتمعية في المناطق التي شهدت عودة النازحين".ونوقشت خلال الاجتماع، وفق البيان، "بنود ومواد مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وبين المعهد الأمريكي للسلام بخصوص تنفيذ برامج التعايش السلمي والمصالحة المجتمعية في المناطق المحررة والتي شهدت عودة النازحين ودمجهم بين أهاليهم واقاربهم، كما تمت مناقشة آليات الدعم والمساعدة بخصوص الاستشارات والدورات التأهيلية للعائدين".وأكدت جابرو، ان "الحكومة العراقية مستمرة في تنفيذ سياسة وطنية عليا لرعاية ودعم النازحين لحين عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، ومتابعة أوضاعهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعينة في الدولة العراقية بالإضافة الى المنظمات الأممية".