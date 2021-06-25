ضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء ام قصر الأوسط

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة وإحباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة في منفذ ميناء ام قصر الأوسط.

الهيأة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بالتعاون والتنسيق المشترك وبمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن منفذ ميناء ام قصر الأوسط من ضبط حاويتين تحتوي الأولى على مواد كيمياوية شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال متروكة منذ فترة طويلة داخل الميناء".

واضاف البيان، ان "الحاوية الثانية بداخلها دراجات نارية مستعملة يمنع استيرادها ومعدة للتهريب ولا يسمح بدخولها البلاد".

وتابع انه "تم تنظيم محضرين بما تم ضبطه واحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".