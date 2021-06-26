استقرار اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار الشراء 146.500 دينار لكل 100 دولار.بغداد - بورصة الكفاح147,350—————————————————السليمانية / بورصة147,750——————————البصرة / بورصة147,600-—————————-الموصل / بورصة147,800——————————-النجف / بورصة147,450——————————-ميسان147,650وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 دينار لكل دولار.