استقرار اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية

استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، امام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار الشراء 146.500 دينار لكل 100 دولار.
بغداد - بورصة الكفاح
147,350
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السليمانية / بورصة
147,750
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البصرة / بورصة
147,600
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الموصل / بورصة
147,800
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النجف / بورصة
147,450
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ميسان
147,650
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 دينار لكل دولار.