الصحة والبيئة توجه كافة المحافظات بتشكيل خلية أزمة طوارئ

وقال الوكيل الفني لشؤون البيئة، جاسم الفلاحي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بالنظر لحدوث ازمات مختلفة ناتجة من عوارض طبيعية وازمات تهدد بيئة وحياة وسلامة المواطن ومنها جائحة كورونا وانفلونزا الطيور والحرائق والزلازل والسيول والفيضانات وغيرها وضرورة تمكين الادارات المحلية من تطبيق الاجراءات اللازمة وتوفير خطط الطوارئ لمنع حدوثها ومواجهتها، تم توجيه المحافظين في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان بتشكيل خلية أزمة برئاسة المحافظ وعضوية الدوائر كافة لتداول وتدارس الازمات المختلفة التي قد تحدث في المحافظة".وبين الفلاحي، أن "مقررية اللجنة ستكون لمدير بيئة المحافظة على أن تعقد اجتماعاتها شهريا لتدارس الكوارث المختلفة التي قد تحدث في المحافظة والاجراءات الاحترازية التي تتطلب لمنع حدوثها أو تكرارها".