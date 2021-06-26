نقابة المحامين تتضامن مع والدة الوزني وتوجه مطالبة للحكومة

وقال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "النقابة تؤكد مطالبتها بالكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين، الذين نالتهم يد الجريمة النكراء، المرتكبة ضد أبناء الشعب، بسبب ممارسة حقوقهم الدستورية في التجمع و التظاهر"، مشدداً على أن "ذلك يجب أن يحصل عاجلاً بما يؤمن المساواة القانونية و القضائية و وقف التمادي و الإستمرار في ارتكاب جرائم القتل و الإغتيال".وأكدت النقابة، وقوفها إلى "جانب نداء والدة الشهيد إيهاب الوزني المفجوعة، والذي تم ٱغتياله مؤخراً في مدينة كربلاء المقدسة"، مطالبة بالكشف العاجل عن المجرمين الذين ارتكبوا جريمة ٱغتيال الوزني، جهاراً و علناً.وفي ايار الماضي، اغتال مجهولون الناشط العراقي البارز وعضو منسقية التظاهرات، إيهاب الوزني، في هجوم مسلح في منطقة الحداد بكربلاء.