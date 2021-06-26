الصدر يختار ممثلًا له في واسط (وثيقة)

حدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، ممثلًا له لإدارة محافظة واسط.

وبحسب وثيقة، حصلت عليها السومرية نيوز، فان الصدر قرر اختيار "العلامة الشيخ صباح الخزعلي"، كممثل عنه لإدارة محافظة واسط لمدة 4 أشهر "قابلة للزيادة".



في ما يلي نص الوثيقة: