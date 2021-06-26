مجلس الوزراء يستثني فئة من قرار تحديد صرف الساعات الإضافية

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القرار تضمّن تأجيل استيفاء المبالغ وأجور الخدمة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة باجراءات إيجار المخازن التابعة للمفوضية".وأوضح البيان، إن "ذلك القرار جاء استنادا إلى أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (٢۱ لسنة ٢٠١٣) المعدل بشأن أجـور الخدمـة بمقدار (۲٪) المثبتة من المادة (11/ الفقرة أولا) والمادة (٢٦/الفقرة ثالثا/ج) مـن القانون المذكور بشأن تمديد بدل الإيجار المُسمّى في العقد تفرض زيادة بمقدار (١٠٪) من إيجار السنة السابقة".