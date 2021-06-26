تزامنا مع قمة بغداد.. الكشف عن حجم التبادل التجاري مع مصر والاردن

وقالت وزير التجارة علاء الجبوري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العلاقات الاقتصادية العراقية-الأردنية تتمثل بأن العراق يرتبط مع الأردن باتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والتي تم التوقيع عليها عام 1980، وهي فاعلة من خلال عقد اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت الدورة الـ 28 منها في عمان خلال شهر تشرين الأول من العام 2019 برئاسة وزير الصناعة والمعادن ، وتم التوقيع على محضر مشترك تضمن التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية) ويجري العمل حاليا على متابعة تنفيذ فقراته بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات العراقية ذات العلاقة".وأضاف، أنه "تم خلال العام 2009 التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الأردن وتمت المصدقة عليها عام 2013 ويجري العمل حاليا على تفعيلها من خلال عقد اجتماعات اللجنة المشتركة الخاصة بها برئاسة وزير التجارة ومن خلال القنوات الدبلوماسية، فضلا عن البضائع الأردنية المنشأ معفاة من رسوم التصديقات للوثائق التجارية بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية أما البضائع المعاد تصديرها فتخضع لرسوم التصديق"، لافتة إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 440,184,840 دولار أمريكي للعام 2020".لعلاقات الاقتصادية العراقية-المصريةبينت الوزارة، أن "العراق يرتبط مع مصر باتفاقية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والفني موقعة في القاهرة عام 1980 ، عقدت اللجنة المشتركة المنبثقة عن هذه الاتفاقية 10 دورات كان آخرها في بغداد عام 2002، إضافة إلى حصول موافقة رئاسة الوزراء خلال العام 2017 وبطلب من الجانب المصري تم رفع مستوى اللجنة المشتركة إلى لجنة عليا يترأسها رئيسة وزراء كلا البلدين".ولفت البيان إلى أنه "تم عقد اجتماعات اللجنة العليا العراقية-المصرية المشتركة في بغداد للفترة من 2020/10/31-28 تمخض عنها التوقيع على محضر مشترك من قبل رئيسي مجلس الوزراء في كلا البلدين وتضمن المحضر التعاون في المجالات السياسية ، الاقتصادية ، الأمنية التجارية ، الاستثمارية ، العلمية ، الفنية و مجالات أخرى) ، وكذلك التوقيع على (15) مذكرة تفاهم في مختلف القطاعات ، وتمت المصادقة على المحضر المشترك من قبل الأمانة العامة المجلس الوزراء ويجري العمل حاليا على متابعة تنفيذ فقراته من قبل هذه الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات العراقية ذات العلاقة".وبين، أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 386.161.316 دولار أمريكي خلال العام 2020 يجري العمل حاليا الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل الدائرة القانونية في هذه الوزارة للمصادقة على مذكرة التفاهم في مجال المعارض والاسواق الدولية مع الجانب المصري والموقعة بتاريخ 31 تشرين الول 2020، وحصلت موافقة هيئة الرأي في هذه الوزارة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب للانضمام الى منظمة التجارة العالمية مع الجانب المصري وسيتم مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الدائرة القانونية لغرض استحصال الموافقة للتوقيع عليها".وتابع، أن "محضر اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة (المجال التجاري) تضمن فقرة تشير الى أن الجانب المصري سلم الجانب العراقي خلال الاجتماعات قائمة ب(40) مادة من السلع والبضائع المصرية وطلب منحها تفضيلات كمركية ، كما قام الجانب المصري متمثلا بالسيدة (نيفين جامع) وزيرة التجارة والصناعة المصرية بتوجيه دعوة الى السيد وزير التجارة لترأس وفد عراقي يضم في عضويته خبراء من التجارة ، الصناعة ، الزراعة ، الكمارك) لزيارة القاهرة لغرض مناقشة امكانية منح تلك السلع والبضائع معاملة اكثر تفضيلا كمركية ، علما أن مثل هكذا امور تحتاج إلى قرارات مركزية من قبل مجلس الوزراء لتعلقها بالسياسة الاقتصادية للبلد وحماية المنتج الوطني خاصة بعد ايقاف العمل باعفاء البضائع والسلع بين الدول العربية بموجب اتفاقية تسير وتنمية التجارة بين الدول العربية)".وأشار الجبوري إلى، "تقدم الجانب المصري من خلال الرسالة الموجهة الى وزير التجارة من قبل وزيرة التجارة والصناعة المصرية بشان منح تسهيلات للسائقين وأصحاب البرادات المصرية التابعين القطاع النفل لدخول الأراضي العراقية وذلك لصعوبة حصولهم على تأشيرات الدخول واضطرارهم التفريغ الحمولات بشاحنات عراقية لنقلها الى داخل اراضي العراق ، تجدر الاشارة الى أن هذا الموضوع يقع على عاتق كل من وزارة النقل النقل البري ، الداخلية / مديرية الإقامة ) علما انه تم مسبقة الوقوف على رأي الجهتين أنفأ ولم تردنا الاجابة لحد الان وذلك بناء على طلب سابق من السفارة المصرية في بغداد".ولفت بيان الوزارة، إلى "تقديم مقترحات لتطوير العلاقات العراقية -الأردنية المصرية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري مع كل من البلدين الشقيقين وتذليل العقبات المساهمة في الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدان الأشقاء الثلاثة لدى وزارة التجارة (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ، الشركة العامة للأسواق المركزية) مواقع متاحة للاستثمار في حال رغبة الجانبين الأردني والمصري المشاركة فيها توسيع إقامة المعارض الدولية والمتخصصة الأردنية والمصرية على أرض معرض بغداد الدولي".وأكمل بالقول: "كذلك تعزيز مشاركة العراق في المعارض المتخصصة التي تقام في كلا البلدين الشقيقين دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في كل من البلدان الثلاثة من خلال تكثيف اللقاءات والمؤتمرات وتنظيم الزيارات الميدانية وتوقيع مذكرات التفاهم وبرامج العمل المشترك وكذلك تفعيل دور مجالس الأعمال المشاركة الحقيقية في الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من مصر والأردن وتبادل المعلومات في هذا المجال".وأوضح الوزير ، أن "من ضمن المقترحات هو تبادل الوفود التجارية المتخصصة بين البلدان الثلاثة لغرض تعزيز التعاونالتجاري بينهم الاستفادة من تجارب مصر في تنفيذ المشاريع العملاقة التي أدت إلى النهوض بالاقتصاد وخلقت فرص عمل للعاطلين استمرار العمل على تحقيق اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين العمل على اقامة مشاريع تحقق فائدة مشتركة للبلدان الثلاثة في مجالات متعددة كالطاقة والتجارة والبيئة والنقل واللوجستيات وغيرها".