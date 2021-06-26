محافظ ذي قار يبحث في تركيا تطوير البنى التحتية للمحافظة

وقال مكتب الخفاجي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى اليوم، بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في الجمهورية التركية، بعد أن وصلها في أول زيارة خارجية يجريها منذ توليه المنصب، وذلك لبحث تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والاستثمارية في مجال السكن والزراعة وتطوير البنية التحتية وغيرها".وبحسب البيان، فقد "تم التباحث حول الاستفادة من تجربة بلدية أنقرة، في دعم عمل بلديات ذي قار، وملف أدارة الأعمار والبناء وأيضاً ملف معالجة العشوائيات، حيث سيتم تنفيذ مشاريع اسكانية بكلفة مناسبة لإسكان ابناء المحافظة في منازل لائقة".