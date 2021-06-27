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بيان جديد من مفوضية الانتخابات وتوضيح بشأن الترشيح

محليات

2021-06-27 | 02:31
بيان جديد من مفوضية الانتخابات وتوضيح بشأن الترشيح
1,241 مشاهدة

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، ان باب الترشيح للانتخابات المقبلة أغلق نهائيا، فيما اشارت إلى ان إعلان النتائج الأولية وإنتهاء عملية الاقتراع تفصل بينهما 24 ساعة فقط.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "مع مصادقة مجلس المفوضين على الأعداد النهائة لمراكز الاقتراع العام البالغ عددها (8273) مركزًا ومحطات الاقتراع العام البالغ عددها (55.041) محطة، تبيّن مفوضية الانتخابات ان سجل الناخبين العام تضمن (24.029.927) ناخبًا من ضمنهم المواليد الجدد (2001.2002.2003) والبالغ عددهم (988.435) ناخبًا".

وأضاف، أن "المفوضية شكّلت لجنة في وقت سابق برئاسة عضو مجلس المفوضين وعدد من الموظفين المختصين قامت بزيارة مخيمات النازحين لحصر أعدادهم في المخيمات لغرض تسجيلهم بايومتريًا وقد بلغ عدد المسجلين (120.126) ناخبًا نازحًا. فضلا عن تسجيل بيانات ناخبي التصويت الخاص بايومتريًا والبالغ عددهم (1.079.288) ناخبًا والمصادق على أسمائهم وأعدادهم من قبل المؤسسات الأمنية".

وضمن الاستعدادات لمرحلة الاقتراع وتوافقًا مع قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 المادة 38 /أولاً المتضمنة إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، أشار إلى أن "مجلس المفوّضين قرر بالإجماع على أن يكون موعد إعلان النتائج الأوّلية خلال 24 ساعة لعملية الاقتراع (العامّ والخاصّ) وبعد الانتهاء من عمليات الفرز والعدّ الإلكتروني واليدوي للمحطّات التي سيتمّ اختيارها من كلّ مركز اقتراع، وفي حال وجود اختلاف في نتائج الفرز والعدّ اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5% يصار إلى الفرز والعدّ اليدوي لجميع محطّات مركز الاقتراع في البناية ذاتها".

وفي سياق متصل، وتسهيلاً لإجراءات التقديم لموظفي الاقتراع لليوم الواحد، أوضح أن "مجلس المفوضين قرر أن يكون تسليم استمارات المتقدمين في أي مركز تسجيل ضمن مكتب المحافظة الانتخابي على أن يقوم مركز التسجيل المستلم بتدقيق الاستمارة وفقًا للتعليمات والشروط والضوابط".

وتابع "بعد إنقضاء مدة الانسحابات التي انطلقت منذ الـ 13 ولغاية 20 حزيران 2021، يدرس مجلس المفوضين طلبات الانسحاب لمعرفة مدى مطابقتها للشروط والتعليمات والبالغ عددها (103) طلب من الانتخابات النيابية المقبلة، وفي حال قبول انسحابهم لا يحق لهم الترشح مرة أخرى كفرد أو ضمن قائمة أخرى".

وفي المجال نفسه، ذكر أنه "تم أستبعاد عددًا من المرشحين من قبل مجلس المفوضين بقرارات غير باتة بناءً على ما ورد من جهات التحقق من أهلية المرشح وعلى النحو الاتي، وهو5 مرشحين بناء على ما ورد من هيئة النزاهة الاتحادية و5 مرشحين لعدم صحة الوثائق الدراسية بناءً على ما ورد من وزارتي التربية والتعليم العالي، فضلاً عن استبعاد 17 مرشحًا لعدم تقديمهم وثيقة دراسية أو استكمال وثائق التقديم و 5 مرشحين عسكريين كونهم منسوبين إلى وزارة الدفاع و40 مرشحاً وفق كتاب من مديرية تحقيق الأدلة الجنائية".

ولفت إلى أنه "يحق للمستبعدين بموجب قرارات المجلس الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات استنادًا الى المادة 20/ أولاً من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019".

وأضاف أن "المجلس أعطى الحق للأحزاب والتحالفات السياسية استبدال مرشحيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالاستبعاد على أن يتم إعادة المرشح المستبعد بدل المرشح البديل في حالة حصوله على حكم لصالحه من الهيئة القضائية المختصة التي نقضت (9) قرارات استبعاد لمرشحين، فيما صادقت على قرارات مجلس المفوضين القاضية باستبعاد (9) مرشحين آخرين من أصل (35) طعنًا مقدمًا لها".

وأكمل، البيان "كما إن مجلس المفوضين استبعد (5) مرشحين متوفين ولم يُجز للحزب أو التحالف السياسي باستبدالهم لإنتهاء مدة الترشح".

أما ما يتعلق بالمرشحين الذين حرمتهم الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، أشار إلى أن " مفوضية الانتخابات تستقبل نتائج الطعن خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 30/6/2021".

وأكد البيان، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، أغلق نهائيًا في 1/5/2021، حيث إن القانون يمنع بعد هذا التاريخ انتقال أي مرشح من دائرة إلى أخرى أو من حزب أو تحالف إلى آخر، وتنفي المفوضية نفيًا قاطعًا ما تتداوله وسائل الاعلام خلاف ذلك كونه مدعاة لزعزعة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية".

وأوضح البيان، أنه "مع قرب موعد اجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في العاشر من تشرين الاول المقبل يعمل موظفو مفوضية الانتخابات مع موظفي العقود بصورة متواصلة طوال ايام الاسبوع ولساعات متأخرة من العمل اليومي لانجاز المهام الموكلة اليهم، لما تبقى من مراحل العملية الانتخابية بحسب التوقيتات الزمنية للجدول العملياتي".

ولفت إلى أن "مجلس الوزراء قرر استثناء الموظفين ومن ضمنهم العقود من تعليمات اجور ساعات العمل الاضافية، بما لا تتجاوز 3 ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي".


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