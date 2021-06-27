التربية تطلق استمارات التقديم للقبول بـ"مدارس الموهوبين"

أطلقت وزارة التربية، اليوم الاحد، روابط الاستمارات الخاصة بالتقديم على الاختبارات التشخيصية للقبول في "مدارس الموهوبين" للعام الدراسي 2021 - 2022 للصف الرابع الابتدائي والصف الأول المتوسط، مشيرة إلى أن التقديم ينتهي لغاية يوم السبت الموافق 24 /7 / 2021.



#محافظة_بغداد / #الرابع_الابتدائي https://forms.gle/FoMv7s4N1DZ9dL2q8

#محافظة_الانبار / #الرابع_الابتدائي https://forms.gle/1HBMoXs28LwFNaf77

#محافظة_البصرة / #الرابع_الابتدائي https://forms.gle/uq6orqcDoq3sU71BA

#محافظة_نينوى / #الرابع_الابتدائي https://forms.gle/j9ddCfZ14VLpQJWg8

#محافظة_ذي_قار / #الرابع_الابتدائي https://forms.gle/6vShwivys6bQ7hum9

#محافظة_النجف_الاشرف / #الرابع_الابتدائي https://forms.gle/4QfYPJTUBfAk86pq8

#محافظة_ميسان / #الرابع_الابتدائي https://forms.gle/zWWFZCgcKE3axK6o7

#محافظة_ميسان / #الاول_المتوسط https://forms.gle/KQuMEd5oRyVVSCp5A وادناه روابط استمارات التقديم لـ"مدارس الموهوبين" :#محافظة_بغداد / #الرابع_الابتدائي https://forms.gle/FoMv7s4N1DZ9dL2q8#محافظة_الانبار / #الرابع_الابتدائي https://forms.gle/1HBMoXs28LwFNaf77#محافظة_البصرة / #الرابع_الابتدائي https://forms.gle/uq6orqcDoq3sU71BA#محافظة_نينوى / #الرابع_الابتدائي https://forms.gle/j9ddCfZ14VLpQJWg8#محافظة_ذي_قار / #الرابع_الابتدائي https://forms.gle/6vShwivys6bQ7hum9#محافظة_النجف_الاشرف / #الرابع_الابتدائي https://forms.gle/4QfYPJTUBfAk86pq8#محافظة_ميسان / #الرابع_الابتدائي https://forms.gle/zWWFZCgcKE3axK6o7#محافظة_ميسان / #الاول_المتوسط https://forms.gle/KQuMEd5oRyVVSCp5A