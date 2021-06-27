محافظة عراقية تقرر تقليص ساعات الدوام بسبب الحرارة

قررت محافظة واسط، الاحد، تقليص ساعات الدوام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب وثيقة موقعة باسم المحافظ محمد جميل المياحي فإن التقليص سيكون الى الساعة الواحدة ظهراً بدءاً من يوم غد. وادناه نص الوثيقة..