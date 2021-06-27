تعطيل الدوام لمدة أسبوع في محافظة عراقية

قررت محافظة ذي قار، الاحد، تعطيل الدوام لمدة أسبوع بسبب تزايد إصابات كورونا.

وبحسب وثيقة نقلتها وكالة الانباء العراقية، فإن المحافظة قررت فرض حظر شامل للتجوال بدءاً من التاسعة مساءً وحتى الرابعة فجراً. وادناه نص الوثيقة..