الدفاع المدني تصدر ارشادات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

الارشادات :1- يجب أخلاء السيارات من:-أ- المواد الغازية القابلة للأنفجار.ب- القداحات بأنواعها المختلفة.ج- قناني المشروبات الغازية.د- العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.هـ- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط(تنسيم).و - تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أن أمكن ذلك.س- عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية.ح - عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاًً في السفر.2- يجب الأنتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المـــــــــــــــزارع والبيوت للبحث عن الأماكن الباردة.3- الأكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة لا سيما خلال التعرض لأشعة الشمس.4- الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.5- الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة.6- التأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات ألا في أماكن تــــــــــــــواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.7- تجنب أستخدام الاجهزة الكهربائية ذات المنشئ الردىء وكذلك الأنتباه من أجهزة الحماية المستخدمة في أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة.8- تجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحـــــــــــــــــتى الساعة 3 ظهراً.9- وضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عــــــطش الطيــــــــــــــــور والقطط وغيرها من الحيوانات.10- تجنب السباحة في الأنهر وأن كان لا بد فأختيار الأماكن الأمنة والتي سبق وأن تم السبح بها.11- توفير كافة مستلزمات السلامة في المسابح وأرشاد رواد المسابح بتعليمات وأعماق المسبح.12- وضع غطاء على الرأس خلال السير تحت أشعة الشمس بشكل مباشر أو حمل المظلات الشمسية الواقية وهذا الاجراء الأصح.13- محاولة سقي الحدائق والأشجار للحفاظ عليها فضلاً عن تحسين الاجواء المحيطة بالحدائق.14- تشغيل النافورات المائية والأكثار منها في مختلف الساحات العامة والحدائق لتــــــحسين الأجـــــــــــواء الحارة.15- الأكثار من زرع الأشجار الدائمة الخضرة لتوفيرها الظل المناسب فضلاً عن تلطيف الأجواء ومــــــده بالأوكسجين.16- ضرورة وسرعة الأتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني عنـــــــــــد حصول أي طــــــــارئ لاسمح الله.