عُنفت من قبل والدها.. انقاذ فتاة من محاولة انتحار في النجف

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفرزة مشتركة من قيادة شرطة النجف الأشرف والشرطة المجتمعية أنقذت فتاة من محاولة الانتحار بسبب تعنيف والدها المفرط،".وبينت المديرية، أن "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧) من والدة الفتاة البالغة من العمر ٢١ عاما"، داعية فيها المجتمعية الى "انقاذ ابنتها من وحشية أبيها ودناءته".واشار ت المديرية الى، انه "صدرت الأوامر بتشكيل مفرزة مشتركة من قيادة شرطة النجف الأشرف، والشرطة المجتمعية في المحافظة، للوقوف على حيثيات المناشدة وتداعياتها، حيث تبين صحة المعلومات الواردة بعد صدور قرار قاضي التحقيق باستدعاء الفتاة المعنفة التي أفادت بتعرضها للتعنيف والتعذيب المستمر من قبل ابيها واكراهها على ممارسة أفعال لا أخلاقية، الأمر الذي دعا قاضي التحقيق الى إصدار أمر قبض على الأب".لفتت الى انه "تم القبض على والدها بعد هروبه في إحدى سيطرات المحافظة الخارجية، واودع التوقيف للتحقيق معه، وتسليم الفتاة الى والدتها المنفصلة عن أبيها".