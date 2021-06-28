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نائب: ازمة المياه "المفتعلة" في مناطق بغداد سببها صراعات على المناصب

محليات

2021-06-28 | 04:42
نائب: ازمة المياه "المفتعلة" في مناطق بغداد سببها صراعات على المناصب
1,020 مشاهدة

اكدت كتلة النهج الوطني، اليوم الاثنين، ان أزمة الماء في العاصمة تقف خلفها صراعات بين أقطاب ومسؤولين كبار في أمانة بغداد من المسؤولين عن إدارة ملف المياه ، مشيرة الى ان جوهر هذه الصراعات يكمن في التنازع على بعض المناصب داخل الأمانة.

وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العاصمة بغداد تشهد منذ أسابيع عدة أزمة حادة في ضخ الماء للمناطق ولا سيما مناطق الأطراف في الحسينية والنهروان والمعامل وغيرها، وتتزامن هذه الأزمة "المفتعلة" مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية وارتفاع الأسعار، ما جعل المواطن البغدادي يعيش في جحيم مستعر".

واوضح ان "أزمة الماء في العاصمة تقف خلفها صراعات بين أقطاب ومسؤولين كبار في أمانة بغداد من المسؤولين عن إدارة ملف المياه"ن مبينا ان "جوهر هذه الصراعات يكمن في التنازع على بعض المناصب داخل الأمانة والطمع بالمال الحرام الذي يسعى له البعض من خلال المشاريع والمشتريات المتعلقة بهذا الملف".

واضاف ان "تحويل ملف مهم وحيوي واساسي يلامس حياة المواطنين كملف المياه إلى مادة للصراع السياسي والاقتصادي بين الأحزاب كارثة كبرى والأنكى منها وقوف رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي الأول وصاحب السلطة الأعلى متفرجاً امام هذه المهزلة الكبرى وعدم اتخاذ اي خطوات جادة لوقفها ومحاسبة المقصرين وعزل الفاسدين والمفسدين ودفع ضررهم ".

وتابع ان "الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة جدا وحاسمة وإنقاذ العاصمة وأطرافها من العطش الذي تعيشه ومحاسبة هؤلاء المتنفذين الفاسدين واحالتهم للقضاء".

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