البصرة.. حريق "ضخم" في شركة نفط الجنوب (فيديو)

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع حريق ضخم في شركة نفط الجنوب بمحافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً ضخماً اندلع في شركة نفط الجنوب بمحافظة البصرة".



ولم يذكر مصدرنا المزيد من التفاصيل.

