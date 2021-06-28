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العمل توصي بالابتعاد عن إيقاف الرواتب ومعالجة مشكلة المستفيدين

محليات

2021-06-28 | 08:42
العمل توصي بالابتعاد عن إيقاف الرواتب ومعالجة مشكلة المستفيدين
1,405 مشاهدة

أوصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، بالابتعاد عن إيقاف الرواتب، ومعالجة مشكلة المستفيدين الذين استلموا مبالغ إضافية من المتراكم.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، ترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يوم الاثنين الموافق 28-6-2021 بحضور رئيس الهيئة وأعضائها، وجرت مناقشة مهام عمل المجلس والتأكيد على ضرورة رسم السياسات لعمل الهيئة".

وأشار الوزير، وفقاً للبيان، إلى أن "مهام المجلس محددة بالقانون في رسم السياسات وهو غير مسؤول عن القرارات الإدارية للهيئة"، لافتاً إلى أن "قرارات المجلس الأخيرة خارج اختصاصاته ويجب أن تكون القرارات وفق ما حدده القانون، داعيا "لاجتماع طارئ لمجلس الإدارة لمناقشة مواضيع أخرى تخص عمل الهيئة وتفعيل مواد القانون رقم 38 لسنة 2013 الذي يضمن امتيازات كثيرة لهذه الفئة".

وأوضح أن "مشكلة استرداد المبالغ الاضافية من المتراكم يجب معالجتها بالسرعة الممكنة وفق إجراء قانوني وأصولي والابتعاد عن إيقاف الرواتب"، مشدداً على "أهمية حصر أعداد المستفيدين الذين استلموا مبالغ اضافية وكمية المبالغ المصروفة لمعالجة الموضوع من قبل الهيئة أو تقسيط المبالغ بعد دراسة الموضوع من الناحية المالية والقانونية".
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