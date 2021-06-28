Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الحشد الشعبي يحدد موعد عودة المفسوخة عقودهم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

المنافذ تناقش 10 مشروعات بينها تطوير منفذ القائم

محليات

2021-06-28 | 10:38
المنافذ تناقش 10 مشروعات بينها تطوير منفذ القائم
438 مشاهدة

ناقشت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، 10 مشروعات، وذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس الهيأة.

وقالت المنافذ في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "برئاسة رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي عقد الاجتماع السادس لمجلس الهيأة بحضور أعضاءه ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية".

وناقش مجلس الهيأة، وفق البيان، "فقرات جدول أعماله والذي تضمن :

*المشاريع الاستثمارية للمنافذ الحدودية (مندلي، طريبيل، المنذرية، الوليد) على أن تتولى المحافظات إعمار المنافذ الحدودية من إيراداتها من المنافذ وبنسبة 20٪ وحسب توجيهات الموازنة الاتحادية لعام 2021.

* تأهيل وتطوير منفذ القائم الحدودي من قبل محافظة الأنبار.

* التأكيد على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية الالتزام بقرار مجلس الوزراء 84 لسنة 2020 وتنفيذ فقرة أن يكون الدوام في المنافذ 24 ساعة متواصلة على مدار الأيام.

* مناقشة عدم وجود مختبرات لفحص المواد الغذائية في المنافذ الحدودية واتخذت التوصية بصددها على أن يتم زج القطاع الخاص والعام والمحافظات للقيام بعملية الفحص.

* تنفيذ قرار مجلس الوزراء 211 لمنع تكدس الحاويات والعمل على اجلائها من المنافذ الحدودية.

* مناقشة قلة إعداد اجهزة السونار للكشف على البضائع والحقائب في المنافذ، على أن تقوم وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك بسد النقص الحاصل لذلك.

* غلق مكتب شركة التأمين الوطنية في منفذ زرباطية الحدودي لعدم أداء مهامها بالشكل المطلوب على أن تتحمل الشركة المعنية كافة التبعات القانونية المترتبة جراء هذا التقصير.

* مناقشة طلب وزارة التجارة إعادة تأهيل الموازين الجسرية التابعة لها في منفذي طريبيل والمنذرية الحدوديين مؤكدا أعضاء المجلس أحقية الهيئة العامة للكمارك بالعمل على هذه الأجهزة وجباية رسومها وإمكانية التنسيق بين وزارة التجارة والكمارك للوصول إلى صيغة تفاهمية تعرض في الاجتماع القادم لمجلس الهيأة لاتخاذ القرار المناسب بصددها".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:03 | 2021-06-28 15:03
15:00 | 2021-06-28 15:00
14:43 | 2021-06-28 14:43
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق
27.99%
02:59 | 2021-06-27
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق
02:59 | 2021-06-27
جريمة تهز محافظة عراقية.. رجل يقتل زوجته بطريقة &quot;بشعة&quot;
20.04%
03:02 | 2021-06-27
جريمة تهز محافظة عراقية.. رجل يقتل زوجته بطريقة "بشعة"
03:02 | 2021-06-27
الصحة العالمية تحذر من تلقوا لقاح كورونا.. وتقدم نصيحة
15.84%
07:07 | 2021-06-27
الصحة العالمية تحذر من تلقوا لقاح كورونا.. وتقدم نصيحة
07:07 | 2021-06-27
تعطيل الدوام لمدة أسبوع في محافظة عراقية
13.29%
15:48 | 2021-06-27
تعطيل الدوام لمدة أسبوع في محافظة عراقية
15:48 | 2021-06-27
الصحة العراقية تعلن موقفاً وبائياً مرتفعاً
11.71%
09:15 | 2021-06-28
الصحة العراقية تعلن موقفاً وبائياً مرتفعاً
09:15 | 2021-06-28
اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
11.13%
03:04 | 2021-06-28
اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
03:04 | 2021-06-28
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.