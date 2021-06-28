الحشد الشعبي يحدد موعد عودة المفسوخة عقودهم

حددت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، موعداً تقريبياً لعودة المفسوخة عقودهم من أفرادها، فيما أكدت إطلاق فروقات رواتب المنتسبين خلال الأسبوع المقبل.



وقال مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الإجراءات الخاصة بالمفسوخة عقودهم مستمرة، وخلال الأيام المقبلة أو الشهر المقبل ستكتمل جميع الإجراءات الخاصة بعودتهم"، لافتا الى أنه "بعد اكمال الاجراءات المتعلقة بعودة المفسوخة عقودهم سيحدد موعد العودة بشكل رسمي".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أولى اهتماماً كبيراً بملف المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي وبالتعاون مع رئاسة الحشد لحسم هذا الملف".

وبشأن إطلاق الفروقات، أوضح العقابي أنه "خلال الاسبوع المقبل سيتم إطلاق فروقات رواتب الحشد الشعبي، البالغة 760 الف دينار، وبتوجيه من رئيس الهيئة"، مؤكداً أن "الفروقات ستصرف لجميع منتسبي الحشد الشعبي".