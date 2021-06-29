الصحة تتحدث عن مؤشرات تدل على دخول السلالة الهندية

وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إنَّ "السلالة الهندية المتحورة (دلتا) تعدّ من أخطر السلالات، وقد أثبتت عوامل عدَّة وجودها، منها زيادة الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع أعداد الراقدين بردهات العناية المركزة، حيث زادت من 300 إلى أكثر من 500 حالة إصابة من الشديدة والحرجة في عموم البلاد".وأضاف أن "الإصابات كانت بحسب المسحات أقل من 10 بالمئة وأصبحت حالياً بحسب الموقف الوبائي الأخير أكثر من 12 بالمئة، وهذه الزيادة السريعة بالإصابات تدل على دخول السلالة الهندية".