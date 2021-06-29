ممثلا عن رئيس الوزراء.. الاعرجي يحضر مراسم تشييع ضحايا الحشد في بغداد (صور)

واظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، مشاركة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.وفي وقت سابق من يوم امس الاثنين، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، موعد تشييع ضحايا قصف الحدود العراقية السورية.وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "ستجري تشييعا رسميا لشهداء قوات اللواء 14 بالحشد الذين ارتقوا نتيجة القصف الأمريكي الغادر غربي الانبار".وأضافت، "نهيب بالجماهير كافة التواجد يوم غد الثلاثاء بالقرب من جسر الطابقين وسط بغداد".