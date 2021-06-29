زحامات خانقة وسيارات مكدسة.. الموقف المروري في شوارع بغداد

وقال مدير علاقات وإعلام المرور العميد حيدر كريم في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز،، إن "العاصمة بغداد تشهد زخماً مرورياً ،خاصة في مداخلها والسيطرات الرئيسية"، مبيناً أن "طريقي القناة ومحمد القاسم يشهدان زخماً مرورياً".وأضاف أن "مناطق شرق القناة باتجاه مراكز بغداد وهي ساحات قرطبة والطيران والتحرير تشهد زخماً مرورياً أيضاً"، مشيراً الى أن "شارع الخلفاء باتجاه مدينة الطب يشهد زخماً أيضاً".وتابع أن "الشارع الحيوي الذي يشهد زخماً باستمرار هو من ساحة الخلاني باتجاه ساحة الوثبة وصولا الى ساحة الرصافي كونها منطقة تبضع"، لافتاً الى أن "الطريق من منطقة الشعب باتجاه جامع النداء وصولاً الى ساحة عنتر يشهد زخماً مرورياً".واردف كريم: "أما في جانب الكرخ فإن هناك زخماً من سيطرة 75 باتجاه تقاطع المصافي يشهد كثافة المركبات ،ومن جسر بغداد باتجاه معسكر الرشيد يشهد زخماً مرورياً أيضاً"، لافتاً الى أن "بعض الطرق تشهد انسيابية عالية".وأوضح أن "الطريق المهم هو من اليرموك وساحة النسور والفارس العربي وصولا لمجمع المحاكم يشهد زخماً مرورياً، كما أن منطقة العلاوي تشهد زخماً ذهاباً وإياباً".وبين أن "منطقة الكاظمية تشهد زخماً في مداخلها، وانسيابية عالية في شوارعها الداخلية"، موضحاً أن "جسر الجادرية وتقاطعه يشهد زخماً مرورياً بسبب كثافة العجلات القادمة من مناطق الكرخ الى الرصافة ،وأيضاً من الرصافة الى الكرخ".