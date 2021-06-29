التربية تحسم الجدل بشأن الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية

جددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، التأكيد على عدم وجود دخول شامل لطلبة الصفوف المنتهية في الامتحانات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، إنه "لم يصدر أي قرار بشأن الدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية"، مبيناً أن "البطاقات الامتحانية وزعت على الطلبة الذين شملهم الدخول في الامتحانات الوزارية".

وأضاف أنه "تم تهيئة المراكز الامتحانية وفق أعداد الطلبة المشمولين لدى مديرية التقويم والامتحانات/ اللجنة الدائمة للامتحانات واللجان الفرعية"، داعياً "الطلبة الى التهيؤ بشكل جيد واستثمار هذه الفرصة، كون وزارة التربية ستراعي جميع الظروف التي يمر بها الطالب خلال هذه الفترة".

وحددت وزارة التربية في وقت سابق، موعد امتحانات الصفوف المنتهية حيث ستبدأ امتحانات مرحلة الثالث المتوسط يوم الأحد 4/ 7/ 2021، وامتحانات مرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، يوم الثلاثاء 27/ 7/ 2021.