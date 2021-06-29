حقوق الانسان تحصل على اعلى درجة تصنيف عالمي للمؤسسات الوطنية الفاعلة

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "لجنة الإعتماد الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف قررت بالإجماع، منح المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تصنيف (A) كأعلى تصنيف عالمي يمنح للمؤسسات الوطنية الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".واضافت المفوضية، انه "حصولها يمثل ثمرة جهود وعمل وتواصل اقليمي ودولي أستمر لمدة أربعة اعوام بتقييم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان (GANHRI) والمفوضية الأممية السامية لحقوق الأنسان (OHCHR)".ويذكر الى ان المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تم اعتمادها للمرة الاولى في اب ٢٠١٥ بتصنيف (B) لعدم امتثالها بشكل كامل للأسس المعيارية وفقا" لمبادئ باريس المنشأة للمؤسسات الوطنية .ويتيح التصنيف الدولي (A) للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، التمتع بمركز مراقب كامل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أسوة بالدول المراقبة والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان الدولي كافة، وتقديم بيانات مكتوبة الى مجلس حقوق الإنسان وحضور المشاورات والتفاوض على مشاريع القرارات وعرض تقارير الإجراءات الخاصة في جلسات لجان حقوق الإنسان الدولية وتنظيم الأحداث داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف وشغل المواقع القيادية في المجلس وغير ذلك من الإمتيازات الأخرى .