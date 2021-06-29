محافظ الديوانية يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس من كل أسبوع

أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، اليوم الاثنين، يعلن تعطيل الدوام الرسمي الخميس من كل أسبوع وتقليص ساعات الدوام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الشعلان في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نظراً لإرتفاع درجات الحرارة لنصف درجة الغليان نعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس من كل إسبوع ويعمل بالقرار الى حين إستقرار درجات الحرارة للحد الطبيعي".

واضاف البيان، انه "تقرر ايضا تقليص ساعات الدوام الرسمي لبقية أيام الإسبوع حيث يبدأ الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار".