بالوثيقة.. محافظة عراقية اخرى تقرر تقليص الدوام الرسمي

قررت محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة حتى شهر اب المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها السومرية نيوز، فأنه تقرر تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولغاية شهر آب المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفي وقت سابق، قال محافظ الديوانية زهير الشعلان، إنه نظراً لإرتفاع درجات الحرارة لنصف درجة الغليان فقد صدر قراراً بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس من كل إسبوع الى حين إستقرار درجات الحرارة للحد الطبيعي"، مشيراً في ذات الوقت إلى "تقليص ساعات الدوام الرسمي لبقية أيام الإسبوع حيث يبدأ الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار".

وكانت محافظة البصرة قد قررت تعطيل الدوام الرسمي اسبوعا كاملا في دوائرها الحكومية نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة.

كما اعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة يوم الخميس المقبل 1 تموز2021 نظرا لارتفاع درجات الحرارة .

وفي ديالى اعلن محافظها مثنى التميمي عن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الخميس المقبل 1 تموز 2021 نظرا لارتفاع درجات الحرارة.