التربية النيابية توضح بشأن مطالبات تأجيل امتحانات الصفوف المنتهية

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "وزارة التربية أكملت ميع الاستعدادات اللوجستية المتعلقة بامتحانات الدراسة المتوسطة من تهيئة المراكز الامتحانية والأسئلة والدفاتر الامتحانية ،وهي ماضية حسب الجداول والتوقيتات التي وضعتها من دون أي تغيير فيها"، لافتاً الى أن "تأجيل الامتحانات من عدمه أمر منحصر باللجنة العليا للسلامة الوطنية".وأضاف أن "التأجيل سيسبب بإرباك عمل الوزارة والتوقيتات التي وضعتها ،خصوصاً وأن هناك دوراً ثانياً للدراسة المتوسطة ،وكذلك امتحانات الدراسة الاعدادية التي تحتاج الى جهد خاص من قبل التربية".وبشأن بدء العام الدراسي الجديد اشار الياسري الى إنه "سيكون هناك اجتماع للجنة التربية النيابية مع الكادر المتقدم في الوزارة في منتصف شهر آب لتحديد موعد بداية العام الدراسي المقبل ،الذي نرى أن يكون في شهر أيلول من أجل أن يكون هناك وقت كاف لمراجعة مواد المراحل السابقة للتلاميذ والطلبة".ولفت الى أن "اللجنة ستقترح أن تكون مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في بداية أيلول ،أما التلاميذ والطلبة فسيكون دوامهم بعد منتصف أيلول أو في نهايته".وأعلنت وزارة الصحة، في 18 حزيران 2021، وضع خطة لإرسال فرق تطعيم باللقاح المضاد لكورونا الى المؤسسات والجامعات والمدارس.