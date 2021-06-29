مفوضية الانتخابات توجه آخر دعوة للمرشحين المشمولين بإجراءات "المساءلة والعدالة"

وجهت مفوضية الانتخابات المستقلة، اليوم الثلاثاء، آخر دعوة للمرشحين المشمولين بإجراءات "المساءلة والعدالة".

وقال مجلس المفوضين في بيان ورد للسومرية نيوز، "تجدد مفوضية الانتخابات دعوتها للمرشحين المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة الواردة في الكتاب بالعدد 1827 في 13/6/2021 والمنشور في الموقع الرسمي للمفوضية، للإسراع في جلب ما يؤيد عدم شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة، وذلك من خلال كتب رسمية من الهيئة أو قرارات قضائية لغاية يوم غد الأربعاء الموافق 30 حزيران 2021".

واضاف البيان، انه "بعكسه فإن المفوضية ستلجأ إلى تنفيذ قرار هيئة المساءلة وإجراء القرعة لأرقام المرشحين تماشياً مع المواعيد المحددة للجدول الزمني للانتخابات".