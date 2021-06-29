صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا

أعلنت دائرة صحة بغداد / الكرخ، اليوم الثلاثاء، التوزيع الجغرافي لإصابات ووفيات فيروس كورونا الجديدة.





أبو غريب -----------------11



الإسكان ------------------4



الاعلام -------------------18



البياع -------------------32



التاجي ------------------21



التاجيات -----------------9



التراث ------------------34



الحارثية -----------------17



الحرية ------------------53



الخطيب -----------------14



الدورة ------------------102



الدولعي -----------------8



الرحمانية----------------- 7



السيدية -----------------45



الشالجية----------------- 4



الشرطة الخامسة ----------9



الشرطة الرابعة ------------9



الشعلة -----------------80



الصالحية ----------------11



الطارمية -----------------9



العامرية----------------- 13



العطيفية -----------------4



العلاوي -----------------14



الغزالية -----------------24



القادسية ----------------12



الكاظمية---------------85



اللطيفية ----------------13



المحمودية --------------40



المعالف -----------------4



المنصور -----------------19



المواصلات ---------------7



الوشاش -----------------13



اليرموك -----------------9



جكوك ------------------17



حي الجامعة -------------19



حي الجهاد --------------41



حي الخضراء ------------14



حي العامل --------------33



حي العدل --------------19



حي الفرات -------------20



شارع حيفا --------------8



شاطئ التاجي -----------17



كرادة مريم --------------8



ناحية الرشيد ------------15



سكنة جانب الرصافة------28



محافظة بابل-------------1".



وبحسب بيان ورد لـ السومرية نيوز، جاءت الإصابات موزعة كالتالي: " أبو دشير -----------------21أبو غريب -----------------11الإسكان ------------------4الاعلام -------------------18البياع -------------------32التاجي ------------------21التاجيات -----------------9التراث ------------------34الحارثية -----------------17الحرية ------------------53الخطيب -----------------14الدورة ------------------102الدولعي -----------------8الرحمانية----------------- 7السيدية -----------------45الشالجية----------------- 4الشرطة الخامسة ----------9الشرطة الرابعة ------------9الشعلة -----------------80الصالحية ----------------11الطارمية -----------------9العامرية----------------- 13العطيفية -----------------4العلاوي -----------------14الغزالية -----------------24القادسية ----------------12الكاظمية---------------85اللطيفية ----------------13المحمودية --------------40المعالف -----------------4المنصور -----------------19المواصلات ---------------7الوشاش -----------------13اليرموك -----------------9جكوك ------------------17حي الجامعة -------------19حي الجهاد --------------41حي الخضراء ------------14حي العامل --------------33حي العدل --------------19حي الفرات -------------20شارع حيفا --------------8شاطئ التاجي -----------17كرادة مريم --------------8ناحية الرشيد ------------15سكنة جانب الرصافة------28محافظة بابل-------------1".