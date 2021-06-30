التربية تطمئن بشأن امتحانات الثالث المتوسط

وقال الوكيل الاداري للوزارة فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "الوزارة وزعت البطاقات الامتحانية لجميع طلبة الثالث المتوسط، وانهت جميع الاستعدادات لانجاح الامتحانات التي تنطلق في الرابع من تموز المقبل".بدوره، أشار المتحدث الرسمي للوزارة حيدر فاروق الى "استكمال تعيين المراكز الخاصة بالامتحانات في المدارس، وتوزيع المراقبين والادارات والفاحصين واللجان الامتحانية في مراكز الفحص الخاصة بالدراسة المتوسطة، فضلا عن توزيع الطلبة بين المقاعد طبقا لتعليمات خلية الازمة في تحقيق التباعد الاجتماعي".ولفت فاروق الى ان "الاسئلة ستراعي الوضع العام للطلبة باعتماد التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا، إذ تم اعدادها وفق المنهاج الدراسي المكيف، وتم التوجيه الى اللجان المختصة بأن تكون سهلة ومن المنهاج حصرا، وشددت على ألاّ تكون هناك أفرع خارجية".