وزارة النفط تقرر زيادة حصة المولدات الاهلية من وقود الكاز

وبحسب بيان ورد للسومرية نيوز من المكتب الاعلامي للوزارة، فقد قال وكيل مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، انه "استناداً إلى توجيهات وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل بخصوص زيادة حصة المولدات السكنية، تم الايعاز الى جميع الهيئات والفروع في جميع المحافظات بتجهيز المولدات السكنية بوقود الكاز بكمية ٣٠ لتر لكل KVA بدلاً من ٢٥ لتر لكل KVA".واضاف ان "الاجراء يأتي بهدف زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي".ودعت الشركة اصحاب المولدات السكنية لمراجعة منافذ التجهيز لاستلام الحصة الجديدة المقررة .