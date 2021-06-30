بسبب ازمة الكهرباء.. واسط توجه نداء الى الكاظمي وتحذر من خطورة الوضع

ووجه المياحي خلال مؤتمر صحفي لحكومة واسط المحلية حول أزمة الكهرباء في المحافظة، نداء إلى "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مشيرا الى، أن "الوضع العام في المحافظة خطر بسبب أزمة الكهرباء".وطالب المياحي بـ"إرسال وفد حكومي رفيع المستوى لحل الأزمة قبل فوات الأوان".وفي ما يخص احداث يوم امس من احتجاجات على إثر انقطاع التيار الكهربائي، وجه المحافظ بـ"إعطاء اجازة مفتوحة لقائممقام العزيزية، وتكليف مدير ناحية الدبوني بإدارة القضاء".ولفت الى "تشكيل لجنة عليا للتحقيق والتعمق في الأحداث الجارية".