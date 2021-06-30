بالصور.. حريق كبير يلتهم معرضا تجاريا في اربيل

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق كبير داخل معرض تجاري وسط محافظة اربيل.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع داخل معرض للاثاث في شارع ٦٠ وسط محافظة اربيل".