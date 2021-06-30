محافظة بغداد تكشف أسباب شح المياه في مناطق العاصمة

وقال مدير ماء محافظة بغداد رعد خيري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ابرز اسباب شح المياه هو تردي واقع الكهرباء الوطنية، وتذبذب التيار للخطوط المغذية للمشاريع المائية، والتي هي بطبيعة الحال مستثناة من القطع المبرمج"، لافتا الى "ان من اسباب شح المياه ايضا هو انقطاع تجهيز الانهر الفرعية المنصوب عليها محطات السحب، مثل نهر 9 نيسان، الخاصة بتغذية قواطع مديرية ماء المحافظة".واضاف "ان مديرية ماء محافظة بغداد وبتوجيه من المحافظ، شكلت غرفة عمليات لغرض عمل إجراءات سريعة وآنية لتلافي شح المياه التي تعاني منها مناطق اطراف العاصمة"، مشيرا الى انه تم "عقد اجتماع في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وحضور نواب وممثلين عن وزارة الاعمار والاسكان والموارد المائية لغرض انجاز المشاريع المتلكئة ضمن اعمال وزارة الاعمار والاسكان في النهروان والزهور المركزي".واشار مدير ماء محافظة بغداد، الى "وجود مشاريع مركزية متلكئة من بينها مشروع الحل الدائم في قضاء النهروان، ومشروع ماء الزهور المركزي، المحال من قبل وزارة الاعمار والاسكان في عام 2012 والتي لم تنجز منها اي محطة من محطات للاستفادة منها رغم مرور اكثر من 10 سنوات، حيث لاجدوى من هذه المشاريع اذا ما استمرت الشركات المنفذة للمشروع بالتكلؤ".واوضح، "ان وضع الماء في النهروان خاضع للفحوصات من قبل وزارة الصحة والبيئة، وهنالك تقارير شبه يومية، أما بخصوص المعالجة فهي من مسؤولية وزارة الإسكان والإعمار".