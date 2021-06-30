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العراق يتراجع عالميا وعربيا في الامن السيبراني

محليات

2021-06-30 | 08:55
العراق يتراجع عالميا وعربيا في الامن السيبراني
551 مشاهدة

أعلن مركز الإعلام المرقمي، اليوم الاربعاء، عن تراجع العراق في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (Global Cybersecurity Index) الصادر من وكالة الأمم المتحدة المختصة بتكنولوجياالمعلومات والاتصالات "الاتحاد الدولي للاتصالات".

وقال المركز في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يستغرب من تراجع العراق 22 مرتبة عن اخر احصائية، اذ حصل على المرتبة 129 عالميا في مؤشر الامن السيبراني من اصل 182 دولة ، بينما كان في المركز 107 في التقرير السابق، مبيناً ان الامن السيبراني وحماية بيانات المواطنين العراقيين، جزء لا يتجزأ من الامن القومي العراقي".

وبين المركز، ان "العراق تراجع عربيا ايضا 4 مراتب، اذ حصل على المرتبة 17 متقدما على موريتانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، واليمن ، بينما تفوقت عليه بقية الدول العربية بما فيها سوريا، وفلسطين، وليبيا، ولبنان، والسودان".

واشار التقرير، الى ان "العراق لم يقدم اجابات عن الاستبيان الذي جمعه فريق GCI والذي تضمن بعض المعلومات والبيانات ، وهو الامر الذي يطرح عدة اسئلة حول سبب هذا التجاهل او التهاون للجهات المسؤولة عن هذا الملف في العراق".

واكد المركز في وقت سابق من العام الماضي ”عدم وجود مؤسسة متخصصة بالأمن السيبراني في العراق، وما هو موجود عبارة عن أقسام في دوائر مختلفة تفتقد للتنسيق أو التعاون المحترف في هذا الجانب، وكل جهة منها تعمل بمفردها”.

ودعا المركز ، الحكومة العراقية ”لتشكيل مؤسسة أو هيئة خاصة تُعنى بقضايا الأمن السيبراني وكل ما يتعلق به في هذا الجانب”، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات حيث يكون للأمن السيبراني تأثيراً مباشراً على نتائجها.
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