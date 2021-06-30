محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام غداً

قررت محافظة صلاح الدين، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد.

وجاء في بيان مقتضب للمحافظة، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في دوائر المحافظة". وقررت محافظات عدة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.