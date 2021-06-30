محافظة إضافية تنضم لركب المعطلين بسبب الحرارة

وقالت المحافظة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءا على ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ١٧٤١٢ في ٢٠٢١/٦/٣٠ وحسب ما جاء بالفقرة ثانيا من الكتاب واستنادا لتقرير الهيئة العامة للانواء الجوية / المنبئ الجوي وما ورد في نشرة كربلاء الجوية والذي اشار الى وصول درجة الحرارة العظمى في محافظة كربلاء المقدسة في يوم غد الى ٥٠ درجة مئوية تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس المصادف الاول من تموز".وأشارت إلى أنه "يستثنى من القرار الدوائر الامنية والصحية والخدمية".وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد خولت المحافظات، بتعطيل الدوام الرسمي، التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.