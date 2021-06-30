المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

أعلنت محافظات عدة، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقد اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس ببغداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة. كما اعلنت محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمية ليوم غد في المحافظة. وقررت الأنبار تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وقررت ايضا محافظة المثنى تعطيل الدوام يوم غد الخميس لذات السبب. كما قررت محافظة كربلاء تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وقررت محافظة بابل اعتبار يوم غد الخميس عطلة رسمية. كذلك قررت محافظة نينوى تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس.