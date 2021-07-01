هل سينقطع الانترنت خلال الامتحانات الوزارية والجامعات؟ الوزارة تجيب

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إنَّ "الوزارة وجَّهت بزيادة سعات خدمة الإنترنت المجهزة إلى الشركات المتعاقدة، دعماً لمنصات التعليم الإلكترونية الخاصة بوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي".وأضاف أنَّ "الوزارة كانت قد رفعت سعات الإنترنت منذ الـ 11 من شهر أيار الماضي، وسيستمرّ الرفع أثناء وبعد الامتحانات من خلال الشركات المتعاقدة التي تسوِّق الخدمة للمجهزين".واشار المشهداني الى أنَّ "دعم الوزارة للإنترنت سيكون أكبر كون امتحانات بعض الطلبة ستُجرى عبر المنصات الإلكترونية".