حقوق الانسان تدين الاعتداء الارهابي على مدينة الصدر

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تدين الحادث الارهابي الذي وقع في مدينة الصدر يوم امس الاربعاء، وتسبب باصابة عدد من المواطنين باصابات مختلفة"، مبدية أستغرابها من "عودة التفجيرات إلى العاصمة بغداد بعد فترة من الهدوء والأمن، وتزامنها مع تصاعد المطالبات الشعبية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن".وشددت المفوضية على "القوات الامنية الماسكة للارض بتعزيز جهدها الاستخباري والامني وتفويت الفرصة على من يحاولون زعزعة الوضع الداخلي أو السماح للارهاب بأعادة نشر الخوف والرعب وزعزعة السلم الاهلي والاستقرار المجتمعي".وطالبت الحكومة وأجهزتها الأمنية "تحمل مسؤوليتها في سرعة تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم اللأنسانية وتقديمهم إلى العدالة، متمنين الشفاء العاجل لجرحى الحادث الأرهابي اللئيم ".