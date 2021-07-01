حريق ضخم يلتهم فندقا في كربلاء واكثر من 5 فرق إطفاء تتدخل

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأندلاع حريق ضخم في فندق بمحافظة كربلاء.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "اكثر من 5 فرق من الدفاع المدني في مدينة كربلاء تدخلت لاخماد حريقا اندلع بفندق في مركز المدينة القديمة قرب مرقد الامام العباس".